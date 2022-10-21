Украина израсходовала весь годовой бюджет

Весь годовой бюджет Украины уже израсходован, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Об этом пишет Ura.ru.
По его словам, только за 230 дней военных действий Украина уже потратила больше, чем планировала в мирные времена потратить на весь год.
Депутат уточнил, что с начала спецоперации по 15 октября из бюджета было потрачено 1434,9 миллиарда гривен ($38,7 миллиарда). Из этой суммы 42,2% или ($16,3 миллиарда) пошло на зарплаты, в том числе $12,4 миллиарда на выплаты военным. Еще 21% ($8,1 миллиарда) были потрачены на соцобеспечение населения, 13% ($5,1 миллиарда) ушло на приобретение военной техники, вооружение и прочее.
Кроме того, 6% потратили на медицинские нужды для населения, 5,7% - на обслуживание госдолга и 5,6% на отчисления для местных бюджетов.