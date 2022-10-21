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16 минут назад

Железняк: Украина израсходовала весь годовой бюджет

Елена Прошина

Весь годовой бюджет Украины уже израсходован, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Об этом пишет Ura.ru.

Украина израсходовала весь годовой бюджет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По его словам, только за 230 дней военных действий Украина уже потратила больше, чем планировала в мирные времена потратить на весь год.

Депутат уточнил, что с начала спецоперации по 15 октября из бюджета было потрачено 1434,9 миллиарда гривен ($38,7 миллиарда). Из этой суммы 42,2% или ($16,3 миллиарда) пошло на зарплаты, в том числе $12,4 миллиарда на выплаты военным. Еще 21% ($8,1 миллиарда) были потрачены на соцобеспечение населения, 13% ($5,1 миллиарда) ушло на приобретение военной техники, вооружение и прочее.

Кроме того, 6% потратили на медицинские нужды для населения, 5,7% - на обслуживание госдолга и 5,6% на отчисления для местных бюджетов.

В мире,Ярослав Железняк,Верховная Рада,
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