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23 минуты назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным издания «Страна.ua», хлопки связаны с работой саперов. Отметим, что недавно по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу — власти призвали всех жителей срочно пройти в укрытия.

Украинские СМИ сообщили о втором ударе по Харькову

Напомним, что днем 21 октября воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской областях Украины. После этого украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в Николаеве.

Утром воздушная тревога также объявлялась на юге и востоке Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ракетном ударе по одному из предприятий города — предположительно, его нанесли по территории завода «Коммунар», на котором могла идти сборка ракет «Нептун». Позднее Вооруженные силы РФ совершили повторный удар по нему.

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