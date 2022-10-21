Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительным данным издания «Страна.ua», хлопки связаны с работой саперов. Отметим, что недавно по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу — власти призвали всех жителей срочно пройти в укрытия.

Напомним, что днем 21 октября воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской областях Украины. После этого украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в Николаеве.