Французы требуют рассказать правду о преступлениях Киева

Жители Франции требует от телеканала BFMTV признать использование цензуры после скандала с корреспондентом Анн-Лор Банс, которая заявила, что ВСУ обстреливают гражданские объекты в Херсоне, в том числе больницы. Французы также призвали руководство телеканала прекратить скрывать информацию о преступлениях Киева. Об этом пишет РИА Новости.
«Почему ваш канал намеренно вырезал ваши слова, когда вы сказали, что украинцы бомбили больницы?»; «Вы говорите по BFMTV, что украинцы обстреливают инфраструктуру и особенно больницы... Потом вас насильно прервали... Вы можете закончить то, что вы говорили?»; «Я понимаю, что это, должно быть, огромное удовольствие — держать миллионы людей за идиотов, но, может быть, позволите себе немного журналистской этики?» - пишут пользователи.
Напомним, телеканал BFMTV прервал выступление корреспондента Анн-Лор Банс, которая рассказала, что жителям Херсонской области рекомендовали покинуть правый берег Днепра из-за обстрелов со стороны ВСУ. Она также отметила, что инфраструктура Херсона регулярно подвергается киевским режимом, включая больницы. После этого журналистку прервали, а ведущие заявили, что потеряли с ней связь.