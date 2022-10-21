Французы требуют рассказать правду о преступлениях Киева

«Почему ваш канал намеренно вырезал ваши слова, когда вы сказали, что украинцы бомбили больницы?»; «Вы говорите по BFMTV, что украинцы обстреливают инфраструктуру и особенно больницы... Потом вас насильно прервали... Вы можете закончить то, что вы говорили?»; «Я понимаю, что это, должно быть, огромное удовольствие — держать миллионы людей за идиотов, но, может быть, позволите себе немного журналистской этики?» - пишут пользователи.