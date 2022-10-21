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18 минут назад

Французы требуют рассказать правду о преступлениях Киева

Елена Прошина

Жители Франции требует от телеканала BFMTV признать использование цензуры после скандала с корреспондентом Анн-Лор Банс, которая заявила, что ВСУ обстреливают гражданские объекты в Херсоне, в том числе больницы. Французы также призвали руководство телеканала прекратить скрывать информацию о преступлениях Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Французы требуют рассказать правду о преступлениях Киева
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Почему ваш канал намеренно вырезал ваши слова, когда вы сказали, что украинцы бомбили больницы?»; «Вы говорите по BFMTV, что украинцы обстреливают инфраструктуру и особенно больницы... Потом вас насильно прервали... Вы можете закончить то, что вы говорили?»; «Я понимаю, что это, должно быть, огромное удовольствие — держать миллионы людей за идиотов, но, может быть, позволите себе немного журналистской этики?» - пишут пользователи.

Напомним, телеканал BFMTV прервал выступление корреспондента Анн-Лор Банс, которая рассказала, что жителям Херсонской области рекомендовали покинуть правый берег Днепра из-за обстрелов со стороны ВСУ. Она также отметила, что инфраструктура Херсона регулярно подвергается киевским режимом, включая больницы. После этого журналистку прервали, а ведущие заявили, что потеряли с ней связь.

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