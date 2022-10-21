В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

В частности, об угрозе ракетных ударов заявили в своих Telegram-каналах глава Николаевской области Виталий Ким и руководитель Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.

При этом украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило о взрывах в Николаеве.

Сегодня воздушная тревога также объявлялась на юге и востоке Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ракетном ударе по одному из предприятий города — предположительно, его нанесли по территории завода «Коммунар», на котором могла идти сборка ракет «Нептун».