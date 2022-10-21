В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.
В частности, об угрозе ракетных ударов заявили в своих Telegram-каналах глава Николаевской области Виталий Ким и руководитель Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.
При этом украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило о взрывах в Николаеве.
Сегодня воздушная тревога также объявлялась на юге и востоке Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ракетном ударе по одному из предприятий города — предположительно, его нанесли по территории завода «Коммунар», на котором могла идти сборка ракет «Нептун».
Массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, к которому, по данным российских правоохранительных органов, причастны украинские спецслужбы. В офисе президента Украины уже заявили о критической ситуации с электроэнергией в стране. С 20 октября по всей Украине начали вводить ограничения на подачу электричества.