"Должен приоткрыть секрет": Лукашенко сообщил о просьбе СБУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что два дня назад представители Службы безопасности Украины (СБУ) обратились с запросом о проведении встречи с белорусскими коллегами.
"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу. Его слова приводит агентство БелТА.
Лукашенко признал, что некоторые темы обсуждаются вне публичной плоскости.
"Это я по своему характеру <...>. Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - сказал белорусский президент.
Он также прокомментировал появившиеся ранее фейковые сообщения о том, что он объявлен СБУ в розыск. "А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят", - заявил Лукашенко. Позднее в СБУ опровергли информацию о розыске Лукашенко.