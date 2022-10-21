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11 минут назад

Лукашенко сообщил, что два дня назад СБУ просила о встрече с представителями Минска

ТАССиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что два дня назад представители Службы безопасности Украины (СБУ) обратились с запросом о проведении встречи с белорусскими коллегами.

"Должен приоткрыть секрет": Лукашенко сообщил о просьбе СБУ
Фото: ТАССТАСС

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко признал, что некоторые темы обсуждаются вне публичной плоскости.

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"Это я по своему характеру <...>. Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - сказал белорусский президент.

Он также прокомментировал появившиеся ранее фейковые сообщения о том, что он объявлен СБУ в розыск. "А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят", - заявил Лукашенко. Позднее в СБУ опровергли информацию о розыске Лукашенко.

В мире,Александр Лукашенко,СБУ,
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