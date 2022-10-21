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24 минуты назад

Лукашенко не верит в возможность начала Третьей мировой войны

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала Третьей мировой войны. Как сообщает «Sputnik Беларусь», глава страны считает, что подобный конфликт приведет к уничтожению «всех и вся».

Лукашенко оценил вероятность начала третьей мировой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну кто сегодня может сказать, что не разразится Третья мировая война. Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что Третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что Третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть?» — сказал Лукашенко.

СБУ опровергла сообщения об объявлении Лукашенко в розыск

Президент также отметил, что Белоруссии не нужны вооруженные конфликты — по мнению президента, сейчас каждому необходимо просто заниматься своим делом, «чтобы не было войны». Отдельно Лукашенко призвал не верить слухам, что в стране якобы проводится скрытая мобилизация.

Напомним, что 14 октября Лукашенко объявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности. Он отметил, что в Белоруссии начались процедуры с развертыванием союзной с РФ группировки войск. В основном она состоит из армии Белоруссии, которая дополнена частями Вооруженных сил (ВС) РФ.

В мире,Александр Лукашенко,СБУ,
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