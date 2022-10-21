Лукашенко оценил вероятность начала третьей мировой войны

«Ну кто сегодня может сказать, что не разразится Третья мировая война. Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что Третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что Третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть?» — сказал Лукашенко.