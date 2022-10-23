Байдену предрекли судьбу «короля хаоса»

«Я пытаюсь понять, какие призывы будут использованы в предвыборной кампании Байдена? Типа: „Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?“. Я имею в виду, что он собирается сказать? „Инфляция была 1,4%, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4%“. Лозунг кампании будет звучать так: „Джо Байден: Эй, могло быть и хуже?“ На чем он будет продвигаться?», — задался вопросом Бонгино.