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29 минут назад

В Приднестровье введено чрезвычайное экономическое положение

Алиса Селезнёва

Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения в связи с сокращением поставок газа. Об этом говорится на сайте главы региона.

В Приднестровье введено чрезвычайное экономическое положение
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В пресс-службе отметили, что депутаты собрались на экстренное заседание в связи с принятым накануне Советом безопасности решением о введении чрезвычайного экономического положения.

«Предложенная мера обусловлена высоким риском возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30 процентов объемов поставок в республику природного газа. По итогам текущего месяца недополучено будет почти 37 миллионов кубов (…) Дефицит спровоцировал недостаточность обеспечения природным газом промышленных предприятий, теплоснабжающих организаций, потребителей. Кроме того, невозможным стало полномерное исполнение обязательств по выработке электричества на экспорт», — говорится в заявлении.

Принятые меры - отложенный запуск отопительного сезона и минимизация поставок газа промышленному сектору — позволят перекрыть 22 миллиона из недостающих. Глава региона Вадим Красносельский предложил распространить действие указа до конца текущего месяца – на 11 суток.

«Объем природного газа, поставляемого днестровской станции для выработки электричества на экспорт, будет ограничен», - подчеркивается в заявлении.

Ранее Министерство энергетики Украины заявило о прекращении с 11 октября экспорта электроэнергии из-за массированных ударов со стороны РФ. При этом Молдавия планировала закупить у Киева 33% необходимой стране энергии. Позже вице-премьер государства Андрей Спыну договорился с Тирасполем об увеличении объема производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

В мире,Андрей Спыну,Вадим Красносельский,
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