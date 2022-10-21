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7 минут назад

The Guardian: Берлускони словами о Зеленском спровоцировал политический скандал в Италии

Газета.Ru

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони своим заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский "спровоцировал" спецоперацию России в своей стране, вызвал новый политический скандал и угрозу стабильности нового правительства Италии всего за несколько дней до того, как оно, как ожидается, придет к власти, пишет The Guardian.

Берлускони словами о Зеленском спровоцировал скандал в Италии
Фото: Guglielmo Mangiapane/ReutersGuglielmo Mangiapane/Reuters

Агентство La Presse ранее публиковало запись, на которой можно услышать, как Берлускони защищает своего "старого друга" президента России Владимира Путина и говорит, что Зеленский спровоцировал начало Москвой боевых действий, "устроив атаки" на поддерживаемых Россией ополченцев в Донбассе.

По его словам, из-за поддержки Украины со стороны Запада спецоперация "превратилась в 200-летнюю войну". Кроме того, он заявлял, что Путин прислал ему 20 бутылок водки на его 86-й день рождения после того, как они "восстановили" отношения.

Эти высказывания вызвали скандал в правой коалиции во главе с Джорджией Мелони: она должна быть приведена к присяге в правительстве на следующей неделе. Мелони пообещала продолжить поддержку Италией Украины и сохранить санкции ЕС против России.

После обнародования записей лидеры оппозиции встретились с президентом Серджо Маттареллой и выразили обеспокоенность по поводу будущего Италии. При этом координатор возглавляемой Берлускони Forza Italia Антонио Таяни заявил, что партия и ее лидер твердо поддерживают НАТО и выступают против спецоперации России на Украине.

Ранее Spiegel писал, что Берлускони мог нарушить санкции из-за подаренных Путиным 20 бутылок водки.

В мире,Владимир Зеленский,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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