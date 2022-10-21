Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" рассказал об основных направлениях политики, проводимой США в постсоветских государствах Центральной Азии. По словам специалиста, Вашингтон нацелен на создание состояние хаоса в регионе, которым он смог бы манипулировать в своих интересах.
Ранее в Исследовательской службе Конгресса США подготовили доклад, в котором содержится предложение "помочь" странам Центральной Азии снизить их зависимость от России, передавал RT. В документе, помимо прочего, прописана инициатива по укреплению отношений США с Казахстаном.
По словам профессора МГИМО, в Центральной Азии активность проявляет именно военное командование США.
"Сверхзадача - дестабилизация и недопущение любых усилий по созданию некой коалиции. Поэтому они не признают в качестве возможного партнера для переговоров или консультаций не только БРИКС и ШОС, но и ОДКБ. Все усилия США направлены на то, чтобы между государствами региона максимально разжечь антагонизм. В этом смысле они действуют достаточно традиционно, инвестируя в те группы, которые могут за финансовые ресурсы выступать в поддержку политики Соединенных Штатов", — заявил он.
Говоря о планах Вашингтона укрепить свои отношения с Казахстаном, Подберезкин отметил, что "экономика страны во многом находится под контролем западных, американских фирм".
"Политика [первого президента Казахстана Нурсултана - прим. ред.] Назарбаева привела не только к тому, что русское население во многом было выжато из Казахстана, но и сама экономика этого государства стала зависимой от Запада. В ближайшее десятилетие Казахстан может войти в двадцатку передовых государств, там есть огромные запасы именно тех природных ресурсов, которые нужны Соединенным Штатам, прежде всего уран", — рассказал специалист.