В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
32 минуты назад

«Создать состояние хаоса»: профессор МГИМО о политике США в Центральной Азии

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" рассказал об основных направлениях политики, проводимой США в постсоветских государствах Центральной Азии. По словам специалиста, Вашингтон нацелен на создание состояние хаоса в регионе, которым он смог бы манипулировать в своих интересах.

Ранее в Исследовательской службе Конгресса США подготовили доклад, в котором содержится предложение "помочь" странам Центральной Азии снизить их зависимость от России, передавал RT. В документе, помимо прочего, прописана инициатива по укреплению отношений США с Казахстаном.

Видео дня
У американских конгрессменов и сенаторов часто не хватает элементарной образованности, и поэтому аппарат Конгресса им разжевывает очень простые вещи на 3-5 страницах, где суммируется вся политика по тому или иному вопросу. В этом смысле такие письменные брифинги Исследовательской службы библиотеки Конгресса США очень полезны, потому что в них аккумулируется в упрощенной форме все то, что происходит во внешней политике Соединенных Штатов.

В данном конкретном случае это очень верная статья, потому что Соединенные Штаты уже давно сделали акцент на том, чтобы на постсоветском пространстве в Средней Азии создать состояние хаоса, которым они могли бы манипулировать. Сверхзадача здесь заключается в том, чтобы не допустить попадания стран региона под влияние Российской Федерации. Здесь очень активно действует Центральное командование США (CENTCOM), которое даже выпускает достаточно популярные и серьезные информационные бюллетени. Например, сайт CENTCOM доступен на всех языках стран Центральной Азии. Он обходится Министерству обороны США и CENTCOM в десяток миллионов долларов.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

По словам профессора МГИМО, в Центральной Азии активность проявляет именно военное командование США.

"Сверхзадача - дестабилизация и недопущение любых усилий по созданию некой коалиции. Поэтому они не признают в качестве возможного партнера для переговоров или консультаций не только БРИКС и ШОС, но и ОДКБ. Все усилия США направлены на то, чтобы между государствами региона максимально разжечь антагонизм. В этом смысле они действуют достаточно традиционно, инвестируя в те группы, которые могут за финансовые ресурсы выступать в поддержку политики Соединенных Штатов", — заявил он.

Говоря о планах Вашингтона укрепить свои отношения с Казахстаном, Подберезкин отметил, что "экономика страны во многом находится под контролем западных, американских фирм".

"Политика [первого президента Казахстана Нурсултана - прим. ред.] Назарбаева привела не только к тому, что русское население во многом было выжато из Казахстана, но и сама экономика этого государства стала зависимой от Запада. В ближайшее десятилетие Казахстан может войти в двадцатку передовых государств, там есть огромные запасы именно тех природных ресурсов, которые нужны Соединенным Штатам, прежде всего уран", — рассказал специалист.

В мире,Алексей Подберезкин,БРИКС,МГИМО,Конгресс США,ШОС,Пентагон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители