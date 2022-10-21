"Сверхзадача - дестабилизация и недопущение любых усилий по созданию некой коалиции. Поэтому они не признают в качестве возможного партнера для переговоров или консультаций не только БРИКС и ШОС, но и ОДКБ. Все усилия США направлены на то, чтобы между государствами региона максимально разжечь антагонизм. В этом смысле они действуют достаточно традиционно, инвестируя в те группы, которые могут за финансовые ресурсы выступать в поддержку политики Соединенных Штатов", — заявил он.