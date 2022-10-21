Назван новый премьер-министр Италии

Новым премьер-министром Италии стала лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Об этом сообщает ТАСС.

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Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони в пятницу, 21 октября на встречу, где передал ей мандат на формирование Совета министров. Новое правительство будет приведено к присяге 22 октября.

Ранее стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция. Главной политической силой страны стала правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.