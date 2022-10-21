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11 минут назад

В МИД Турции посоветовали США отменить санкции, чтобы цены на нефть упали

Лера Букина

Соединенные Штаты угрожают Саудовской Аравии, однако американским властям следовало бы вместо этого отказаться от санкций для того, чтобы нефть упала в цене. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в провинции Мерсин, передает ТАСС.

В Турции осудили позицию США в отношении Саудовской Аравии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он негативно высказался об угрозах в отношении Саудовской Аравии. Такие действия он назвал издевательством.

Чавушоглу отметил, что страна не решит проблему посредством запугивания одной страны.

Ранее на очной встрече в Вене 5 октября странам - участницам соглашения ОПЕК+ удалось договориться о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Кроме того, сторонами была продлена сделка до конца 2023 года.

Телеканал CNN ранее сообщил о том, что в настоящее время наблюдается полномасштабная кампания давления на ОПЕК со стороны администрации президента США Джо Байдена.

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