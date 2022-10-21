В Турции осудили позицию США в отношении Саудовской Аравии

Соединенные Штаты угрожают Саудовской Аравии, однако американским властям следовало бы вместо этого отказаться от санкций для того, чтобы нефть упала в цене. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в провинции Мерсин, передает ТАСС.

Он негативно высказался об угрозах в отношении Саудовской Аравии. Такие действия он назвал издевательством.

Чавушоглу отметил, что страна не решит проблему посредством запугивания одной страны.

Ранее на очной встрече в Вене 5 октября странам - участницам соглашения ОПЕК+ удалось договориться о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Кроме того, сторонами была продлена сделка до конца 2023 года.