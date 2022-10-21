Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным и Зеленским

По словам Эрдогана, президент России стал «гораздо мягче и более открыт для переговоров с Киевом».

«Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», - заявил президент Турции после своего визита в Азербайджан.

Ранее замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко заявил, что на всей территории страны возникла критическая ситуация с электричеством в результате российских ударов по инфраструктуре.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что стремится организовать личную встречу Путина и Зеленского, а также выражал сожаление по поводу того, что конфликт на Украине дошел до «этой точки». При этом 4 октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с Путиным.