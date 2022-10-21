Изображение салата-латук появилось на стене британского парламента

Видео с проекцией салата-латук, который продержался дольше, чем премьер Лиз Трасс , появилось на здании британского парламента . Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

«Салат-победитель Daily Star за 60 пенсов, переживший Лиз Трасс, которая в скором времени станет экс-премьером, добрался до палаты общин: его лицо… было показано на знаменитых стенах Вестминстерского дворца», - говорится в сообщении.

Напомним, Daily Star запустило прямую видеотрансляцию на которой салат-латук гниет на фоне фотографии премьера. В то же время британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Трасс ушла с поста через шесть дней.