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46 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Никита Бородкин

Взрыв произошел в украинском Николаеве. Как пишет РИА Новости, об этом сообщают украинские СМИ.

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Николаеве
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Информации о поврежденных объектах и пострадавших пока нет. Подробности уточняются.

Украинские СМИ сообщили о втором ударе по Харькову

Напомним, что утром 21 октября на юге и востоке Украины объявляли воздушную тревогу. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ракетном ударе по одному из предприятий города — предположительно, его нанесли по территории завода «Коммунар», на котором могла идти сборка ракет «Нептун».

Позднее стало известно о повторном обстреле территории предприятия. Известно, что взрывы повредили административно-производственное здание.

Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. Их целью являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны. 18 октября в офисе президента Украины сообщили о критической ситуации с электроэнергией в стране. С 20 октября по всей стране начали вводить ограничения на подачу электричества.

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