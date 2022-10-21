Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Николаеве

Взрыв произошел в украинском Николаеве. Как пишет РИА Новости, об этом сообщают украинские СМИ.

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Информации о поврежденных объектах и пострадавших пока нет. Подробности уточняются.

Напомним, что утром 21 октября на юге и востоке Украины объявляли воздушную тревогу. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ракетном ударе по одному из предприятий города — предположительно, его нанесли по территории завода «Коммунар», на котором могла идти сборка ракет «Нептун».

Позднее стало известно о повторном обстреле территории предприятия. Известно, что взрывы повредили административно-производственное здание.