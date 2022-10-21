Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Николаеве

Взрыв произошел в украинском Николаеве. Как пишет РИА Новости, об этом сообщают украинские СМИ.
Информации о поврежденных объектах и пострадавших пока нет. Подробности уточняются.
Напомним, что утром 21 октября на юге и востоке Украины объявляли воздушную тревогу. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ракетном ударе по одному из предприятий города — предположительно, его нанесли по территории завода «Коммунар», на котором могла идти сборка ракет «Нептун».
Позднее стало известно о повторном обстреле территории предприятия. Известно, что взрывы повредили административно-производственное здание.
Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. Их целью являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны. 18 октября в офисе президента Украины сообщили о критической ситуации с электроэнергией в стране. С 20 октября по всей стране начали вводить ограничения на подачу электричества.