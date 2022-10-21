Обзор иноСМИ: опасный подарок СССР и ужасное состояние ПВО Украины

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Маск захотел уволить 75 процентов сотрудников Twitter

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Илон Маск сообщил потенциальным инвесторам в рамках сделки по покупке Twitter о планах избавиться почти от 75 процентов из 7500 ее сотрудников, сократив компанию до минимального штата численностью чуть более двух тысяч человек. Об этом сообщает The Washingron Post.

При этом, по данным WP, независимо от того, кто будет владеть компанией, в ближайшие месяцы Twitter в любом случае подвергнется массовым сокращениям. Это окажет серьезное влияние на способность соцсети контролировать вредоносный контент и обеспечивать безопасность данных.

«ПВО Украины в ужасном состоянии»

Газета The Washington Post рассказала об «ужасном, неоднородном состоянии ПВО Украины». На фоне массированных ударов России по украинской инфраструктуре Вашингтон пообещал ускорить доставку двух систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS; на доставку еще шести, вероятно, потребуется много времени.

В Германии сообщили о поставке Украине первой из четырех систем ПВО IRIS-T, но для Украины это может оказаться слишком поздно, подчеркивает WP. Большинству украинских систем ПВО более 30 лет. Начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный заявил, что скоро украинские системы не смогут справляться с угрозами, кроме того, у страны заканчиваются ракеты.

Опасный «подарок Советского Союза»

На Украине в 2021 году 53 процента городских домохозяйств все еще полагались на централизованное отопление - «подарок Советского Союза», обеспечивающий дешевое тепло, которое можно сделать экологически чистым, приспособив угольные или газовые установки для использования биоэнергии. Для сравнения, в Западной Европе, где сети централизованного теплоснабжения менее распространены, спешат их развивать.

Однако на фоне массированных ударов эта инфраструктура стала ключевым уязвимым местом Украины, отмечает Time. Для работы централизованного отопления необходимы вода, электричество и тепловые электростанции, а также стабильные поставки природного газа или угля. Украинские чиновники отмечают, что в Кремле хорошо знают систему теплоснабжения советских времен и умеют использовать эти знания. Если удары по украинской инфраструктуре будут наноситься зимой, когда средняя температура составляет от минус пяти до 2,7 градуса, трубы могут замерзнуть и треснуть.

Детские больницы США переполнены из-за вируса

В США часть детских больниц оказалась переполнена пациентами, страдающими респираторными заболеваниями, в особенности респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Как сообщает The Hill, Детский медицинский центр Коннектикута в Хартфорде переполнен в течение последних нескольких недель.

Больница ведет переговоры с Национальной гвардией и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям об установке палаток для пациентов. Глава больницы Хуан Салазар объяснил, что в медцентре не так много коек интенсивной терапии для детей, так как обычно они нужны редко. По его словам, количество случаев РСВ резко увеличилось в начале сентября и росло в геометрической прогрессии, чего он никогда раньше не видел. Также в больнице уже несколько детей, госпитализированных с гриппом, что необычно для октября. В Йельской детской больнице Нью-Хейвена число случаев РСВ в отделении неотложной помощи за неделю выросло почти вдвое - с 57 до 106. Ежедневно туда привозят около 30 детей с РСВ.

«Новый посол Украины не обрадует немцев»

Украина назначила нового посла в Берлине - Алексей Макеев заменил Андрея Мельника, называвшего канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и раздражавшего немцев своими требованиями. Его преемник Макеев «требует немецкое оружие из бомбоубежища, шутит о танках Cheetah и просит своих немецких подписчиков в Twitter подсказать музыку для его плейлиста», рассказала Die Welt.

«Тех, кого раздражал Мельник, ждет мало радости», - подчеркивает издание.