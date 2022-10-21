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10 минут назад

Премьер Польши назвал российский газ проклятием для всей Европы

Lenta.ruиещё 1

Премер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию за прежнюю политику в сфере энергетики и призвал расширить санкции против России за удары по Украине. Об этом сообщает издание Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

Премьер Польши назвал российский газ проклятием для всей Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик назвал дешевый российский газ «проклятием для всей Европы». По его словам, теперь все европейские страны видят «фиаско немецкой политики, германо-российской политики».

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Моравецкий также заявил, что российская сторона должна понести ответственность «за то, что она наносит удары по стратегической инфраструктуре и гражданскому населению в Украине».

Ранее стало известно, что страны Прибалтики — Литва, Латвия, Эстония — и Польша предложат другим странам Евросоюза принять новый пакет санкций против России, включая запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Против Москвы могут ввести новые рестрикции в сфере технологий и энергетики, а в дальнейшем — ограничение на импорт российских алмазов.

В мире,Матеуш Моравецкий,Минюст России,ЕС,
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