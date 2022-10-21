СМИ: некоторые страны предложат новый пакет санкций против России

Некоторые государства намерены предложить Евросоюзу новые ограничения в отношении российской стороны. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Польше, сообщает Politico.

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Газета обратила внимание на то, что сторонами предусматривается запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Меры будут представлены в пятницу в ходе саммита ЕС в Брюсселе, сообщает автор статьи. Отмечается, что на этой встрече планируется обсудить ситуацию вокруг Украины.

Рестрикции затронут не только энергетическую отрасль, но и сферу технологий. Кроме того, странами Балтии и Польшей предлагаются ограничения на импорт российских алмазов, отмечает обозреватель.

Вместе с тем дипломаты из Европы утверждают, что новый пакет санкций не будет введен в ближайшем будущем.