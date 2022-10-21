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25 минут назад

СМИ: некоторые страны предложат новый пакет санкций против России

Лера Букина

Некоторые государства намерены предложить Евросоюзу новые ограничения в отношении российской стороны. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Польше, сообщает Politico.

СМИ: некоторые страны предложат новый пакет санкций против России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Газета обратила внимание на то, что сторонами предусматривается запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Меры будут представлены в пятницу в ходе саммита ЕС в Брюсселе, сообщает автор статьи. Отмечается, что на этой встрече планируется обсудить ситуацию вокруг Украины.

Рестрикции затронут не только энергетическую отрасль, но и сферу технологий. Кроме того, странами Балтии и Польшей предлагаются ограничения на импорт российских алмазов, отмечает обозреватель.

Вместе с тем дипломаты из Европы утверждают, что новый пакет санкций не будет введен в ближайшем будущем.

Ранее газета Cyprus Mail, ссылаясь на результаты опроса, проведенного по запросу Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC, более половины (58%) жителей Кипра не одобряют санкции против РФ.

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