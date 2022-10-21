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40 минут назад

СБУ опровергла сообщения об объявлении Лукашенко в розыск

Никита Бородкин

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщения о том, что президента Белоруссии Александра Лукашенко объявили на Украине в розыск. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер ведомства Артем Дехтяренко.

СБУ опровергла сообщения об объявлении Лукашенко в розыск
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На вопрос журналистов о том, находится ли Лукашенко в розыске, Дехтяренко сказал, что «информация не соответствует действительности».

СБУ объявила в розыск Лукашенко

Напомним, что 21 октября ряд СМИ сообщили, что информация о розыске Лукашенко появилась на официальном сайте МВД Украины. Его якобы внесли в категорию лиц, которые «скрываются от досудебного расследования». При этом по какому именно уголовному делу СБУ разыскивает Лукашенко, не уточнялось.

Ранее в розыск на Украине уже объявили ряд российских официальных лиц. В список попали министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, официальный представитель МИД Мария Захарова, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и другие.

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