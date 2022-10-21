СБУ опровергла сообщения об объявлении Лукашенко в розыск

На вопрос журналистов о том, находится ли Лукашенко в розыске, Дехтяренко сказал, что «информация не соответствует действительности».

Напомним, что 21 октября ряд СМИ сообщили, что информация о розыске Лукашенко появилась на официальном сайте МВД Украины. Его якобы внесли в категорию лиц, которые «скрываются от досудебного расследования». При этом по какому именно уголовному делу СБУ разыскивает Лукашенко, не уточнялось.