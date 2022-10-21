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40 минут назад

В ЕС назрел раскол по поводу нелегалов с Украины

Lenta.ru

В Европейском союзе (ЕС) назрел раскол касательно нелегальных мигрантов, прибывающих в страны объединения с территории Украины. Об этом говорится в проекте заявления саммита ЕС, передает The Independent.

В Евросоюзе назрел раскол
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Евросоюз глубоко разделен по поводу того, как обращаться с прибытием мигрантов без соответствующего разрешения — этот вопрос лежит в основе одного из крупнейших политических кризисов блока», — сказано в материале.

При этом отмечается, что многие страны-участницы ЕС, в особенности из Центральной и Восточной Европы, отложили в сторону возражения против массового приема украинских беженцев.

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Ранее главы 23 муниципалитетов Германии попросили финансовую помощь в связи с сильным потоком приезжих с Украины. Уточняется, что соответствующий документ был направлен главе МВД Нэнси Фрезер для улучшения координации между региональными и федеральными властями.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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