"Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль - это не Олимпиада для славных парней", - сказал Маск в беседе с пользователями соцсети, которые захотели узнать мнение бизнесмена на этот счет.