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6 минут назад

Маск: Следующий президент России вряд ли будет более расположен к Западу

Российская Газета

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, владеющий SpaceX и Tesla, считает, что следующий президент России вряд ли будет более расположен к Западу и его философии, чем действующий российский лидер Владимир Путин. Такое мнение он высказал в Twitter.

"Кремль - это не Олимпиада для славных парней"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль - это не Олимпиада для славных парней", - сказал Маск в беседе с пользователями соцсети, которые захотели узнать мнение бизнесмена на этот счет.

В начале октября бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "очевидная стратегическая цель США - близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО".

Заявления Маска по Украине вызвали беспокойство в Белом доме

При этом сам Болтон признавался, что участвовал в организации госпереворотов за рубежом и выступает за смену власти в РФ.

Тем временем рейтинг доверия Владимиру Путину в России превышает 80%, а российское внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивает, что НАТО после расширения на Восток и продолжения военного спонсирования Украины продолжает приближать отношения Москвы и Вашингтона к "опасной черте".

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