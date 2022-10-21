Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, владеющий SpaceX и Tesla, считает, что следующий президент России вряд ли будет более расположен к Западу и его философии, чем действующий российский лидер Владимир Путин. Такое мнение он высказал в Twitter.
"Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль - это не Олимпиада для славных парней", - сказал Маск в беседе с пользователями соцсети, которые захотели узнать мнение бизнесмена на этот счет.
В начале октября бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "очевидная стратегическая цель США - близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО".
При этом сам Болтон признавался, что участвовал в организации госпереворотов за рубежом и выступает за смену власти в РФ.
Тем временем рейтинг доверия Владимиру Путину в России превышает 80%, а российское внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивает, что НАТО после расширения на Восток и продолжения военного спонсирования Украины продолжает приближать отношения Москвы и Вашингтона к "опасной черте".