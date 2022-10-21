В Турции заявили, что страна может обходиться без западного финансирования

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати сообщил о наличии у страны возможности приобретать и транспортировать российскую нефть, не полагаясь на Запад в вопросе финансирования и страхования. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Wall Street Journal.

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Беседа с газетой состоялась в ходе визита министра в США. Небати подчеркнул, что предельную цену «еще не ввели в действие» страны «Большой семерки». При этом он заявил о необходимости предпринять необходимые шаги для удовлетворения потребностей Турции, а также защитить интересы страны.

У турецкой стороны есть возможность разрабатывать различные инструменты для того, чтобы привыкнуть к новым реалиям, подчеркнул он.

Небати также отметил планы государства прибегнуть к экономическим преобразованиям, которые позволят превратить Турцию в производственный центр.