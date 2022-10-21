"Премьер-министр переписывалась с друзьями до поздней ночи после хаотичного дня в Вестминстере, когда она уволила своего министра внутренних дел [Суэллу Браверман], а затем несколько часов спустя умоляла своего главного кнута не уходить в отставку", - говорится в статье.