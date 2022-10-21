Британский премьер-министр Лиз Трасс рассылала своим друзьям сообщения в ночь перед объявлением об отставке, пишет Daily Mail.
По информации издания, близкие друзья Трасс узнали, что она собирается уходить после того, как получили от нее сообщения рано утром.
"Премьер-министр переписывалась с друзьями до поздней ночи после хаотичного дня в Вестминстере, когда она уволила своего министра внутренних дел [Суэллу Браверман], а затем несколько часов спустя умоляла своего главного кнута не уходить в отставку", - говорится в статье.
На следующий день Трасс объявила об отставке. Утром 21 октября Трасс заметили во время пробежки. Улыбаясь, она вошла в двери Даунинг-стрит, начав финальную неделю в должности премьер-министра, пишет СМИ.