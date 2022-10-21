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14 минут назад

Daily Mail: Лиз Трасс удивила друзей сообщениями в ночь перед объявлением об отставке

Газета.Ru

Британский премьер-министр Лиз Трасс рассылала своим друзьям сообщения в ночь перед объявлением об отставке, пишет Daily Mail.

По информации издания, близкие друзья Трасс узнали, что она собирается уходить после того, как получили от нее сообщения рано утром.

Трасс заявила, что подает в отставку

"Премьер-министр переписывалась с друзьями до поздней ночи после хаотичного дня в Вестминстере, когда она уволила своего министра внутренних дел [Суэллу Браверман], а затем несколько часов спустя умоляла своего главного кнута не уходить в отставку", - говорится в статье.

На следующий день Трасс объявила об отставке. Утром 21 октября Трасс заметили во время пробежки. Улыбаясь, она вошла в двери Даунинг-стрит, начав финальную неделю в должности премьер-министра, пишет СМИ.

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