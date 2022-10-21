Пока вы спали: Удар по переправе в Херсоне и угроза "ужасных кризисов" миру

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вучич предрек миру «ужасные кризисы»

Видео дня

Миру грозят долгосрочные конфликты, ужасные кризисы, нестабильность и смены правительств, пока участники украинского кризиса не сядут за стол переговоров. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет ТАСС.

«Много воды утечет, пока кто-нибудь согласится сесть за стол переговоров. Все проблемы в мире у нас будут до этого момента», - пояснил сербский лидер в интервью телеканалу Prva, подчеркнув при этом, что ситуацию на Украине должен разрешить тот, кто ее создал.

Четыре человека погибли из-за удара по переправе в Херсоне

В результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли четыре мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Среди жителей Херсона четверо погибших. Среди погибших детей нет. Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает», - пояснил он.

Компания LG задумалась о переносе производства из России

Южнокорейская компания LG собирается закрыть завод в Подмосковье и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Часть топ-менеджмента российского подразделения производителя бытовой техники уже релоцирована в Ташкент, пишет со ссылкой на осведомленные источники «Коммерсант».

По словам источников издания, в Узбекистане ведутся переговоры с Artel, на мощностях которого производится в том числе техника Samsung. Этот вариант в компании рассматривают из-за дешевой рабочей силы. Перенос производства в Казахстан выгоден из-за большего числа платежеспособных потребителей.

Маск намерен уволить большую часть сотрудников Twitter

Планирующий купить социальную сеть Twitter американский бизнесмен Илон Маск собирается после заключения сделки уволить 75% персонала, то есть около 7,5 тыс. сотрудников. Об этом со ссылкой на документы сообщила газета The Washington Post.

При этом, по данным издания, даже если сделка не состоится, сокращения в компании все равно пройдут, так как нынешнее руководство планировало уменьшить фонд оплаты труда примерно на 800 млн долларов к концу следующего года.

Лидеры ЕС договорились о мерах борьбы с энергетическим кризисом

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о достижении лидерами стран, входящих в ЕС, соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом и сдерживании роста цен на энергоносители для жителей и предприятий. Об этом пишет RT.