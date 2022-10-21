У замминистров Украины прошли обыски по делу о хищении гуманитарной помощи

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у заместителей глав Минагрополитики Тараса Высоцкого и Минэкономики Александра Грибана, а также у советницы замглавы офиса президента Елены Симоненко. Обыски проводятся в рамках расследования о хищении гуманитарной помощи. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники.