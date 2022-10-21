У замминистров Украины прошли обыски по делу о хищении гуманитарной помощи

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у заместителей глав Минагрополитики Тараса Высоцкого и Минэкономики Александра Грибана, а также у советницы замглавы офиса президента Елены Симоненко. Обыски проводятся в рамках расследования о хищении гуманитарной помощи. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники.
«НАБУ проводит обыски гуманитарной помощи у заместителей министров агрополитики и экономики, а также советницы заместителя председателя ОП», — пишет украинское издание.
«Украинская правда» добавила, что обыски проводились в среду и четверг. А причиной обысков послужили злоупотребления чиновников, связанные с распределением гуманитарной помощи. В настоящий момент по делу ведется расследование.