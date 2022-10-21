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15 минут назад

У замминистров Украины проходят обыски по делу о хищении гуманитарной помощи

Ura.Ruиещё 1

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у заместителей глав Минагрополитики Тараса Высоцкого и Минэкономики Александра Грибана, а также у советницы замглавы офиса президента Елены Симоненко. Обыски проводятся в рамках расследования о хищении гуманитарной помощи. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники.

У замминистров Украины прошли обыски по делу о хищении гуманитарной помощи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«НАБУ проводит обыски гуманитарной помощи у заместителей министров агрополитики и экономики, а также советницы заместителя председателя ОП», — пишет украинское издание.

«Украинская правда» добавила, что обыски проводились в среду и четверг. А причиной обысков послужили злоупотребления чиновников, связанные с распределением гуманитарной помощи. В настоящий момент по делу ведется расследование.

В мире,Елена Симоненко,
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