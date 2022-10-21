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32 минуты назад

«Украина сможет продержаться весь год». Конгресс США готовит рекордный объем помощи Киеву

Газета.Ru

Члены конгресса США собираются принять закон о выделении Киеву нового пакета помощи в размере $50 млрд, передает телеканал NBC. Этой суммы будет достаточно, чтобы «гарантировать, что Украина сможет продержаться следующий год», заявил NBC сенатор-республиканец. Документ могут принять в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав конгресса после промежуточных выборов займет «более скептическую позицию».

«Украина сможет продержаться весь год». В США готовят рекордный объем помощи Киеву
Фото: Zuma\TACCZuma\TACC

В США хотят принять закон о выделении Украине военной помощи на 2023 год

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Конгресс США может до января 2023 года принять закон о выделении Украине рекордного пакета помощи на сумму до $50 млрд, передает телеканал NBC со ссылкой на представителя конгресса и источник, близкий к правительству Украины.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год", — приводит телеканал слова неназванного сенатора-республиканца.

"По сравнению с этим, 12-миллиардный пакет представляется как мелочь", — добавил политик.

NBC отмечает, что по итогам промежуточных выборов, намеченных на 8 ноября, новый состав конгресса может занять "более скептическую позицию относительно помощи Украине". В связи с этим законодатели рассчитывают выделить Украине миллиарды долларов до конца года, а законопроект может быть принят в ускоренном порядке.

Член Палаты представителей от штата Теннесси Чак Флейшманн, член комитета по ассигнованиям, который контролирует государственные расходы, заявил, что предоставление оружия и другой помощи Украине имеет "решающее значение для прекращения военных действий".

"Я проголосовал за первый законопроект и готов обсудить дополнительное финансирование, — сказал Флейшманн. — Если мы не предпримем необходимых шагов, чтобы Украина могла защитить свой народ и суверенитет, я думаю, что последствия в конечном итоге обойдутся не только США, но и всему миру намного дороже".

Телекомпания сообщила, что администрация президента США Джо Байдена пока не обращалась к конгрессменам с соответствующим запросом. Журналисты попросили Госдепартамент прокомментировать опасения, что поддержка Украины может оказаться под вопросом после промежуточных выборов. Представитель ведомства Ведант Патель ответил, что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен "очень ясно дали понять, что приверженность нашим украинским партнерам непоколебима".

"Мы собираемся продолжать предпринимать шаги, чтобы у Украины было все, что ей нужно, чтобы защитить себя, защитить свою территориальную целостность и оказаться в наилучшей возможной переговорной позиции", — сказал он.

При этом президент США заявил, что победа республиканцев на выборах может осложнить выделение помощи Украине.

"Я обеспокоен", - признался Байден, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он беспокойство о том, что результат выборов отразится на помощи Украине.

Президент США выразил уверенность, что демократам удастся удержать сенат.

"Думаю, да. Но это не закончилось, пока не закончилось", - сказал Байден.

В сентябре американский конгресс утвердил выделение очередного транша помощи Украине в размере порядка $12 млрд. С начала военных действий конгрессмены одобрили отправку Украине в общей сложности $65 млрд.

Оборонный потенциал США

Член Палаты представителей от республиканцев Майкл Маккол заявил, что американский военно-промышленный комплекс США "полностью разрушен".

"Вопрос продажи оружия, вероятно, является самой большой угрозой для нашей национальной безопасности в настоящее время", — заявил конгрессмен в интервью Newsmax.

По его словам, США испытывают значительные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, но в Вашингтоне это тщательно скрывают.

"Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро", — сказал Маккол.

Конгрессмен пояснил, что у США есть трехлетняя задолженность по поставке оружия Тайваню. Подобная ситуация наблюдается и в отношении Украины: новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через пару лет. По словам политика, посол США в Китае считает, что "чем лучше Украина выступит против России, тем больше будет потенциал сдерживания китайской агрессии против Тайваня".

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