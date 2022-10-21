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16 минут назад

СБУ объявила в розыск Лукашенко

Никита Бородкин

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает РИА ФАН, информация об этом появилась на официальном сайте МВД Украины.

СБУ объявила в розыск Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик находится в категории лиц, которые «скрываются от досудебного расследования». При этом по какому именно уголовному делу СБУ разыскивает Лукашенко, не уточняется.

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Напомним, что ранее аналогичным образом в розыск на Украине были объявлены глава Минобороны Сергей Шойгу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, официальный представитель МИД Мария Захарова, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и другие.

14 октября Лукашенко объявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности. Он отметил, что в Белоруссии начались процедуры с развертыванием союзной с РФ группировки войск. В основном она состоит из армии Белоруссии, которая дополнена частями Вооруженных сил РФ.

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