СБУ объявила в розыск Лукашенко

Политик находится в категории лиц, которые «скрываются от досудебного расследования». При этом по какому именно уголовному делу СБУ разыскивает Лукашенко, не уточняется.

14 октября Лукашенко объявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности. Он отметил, что в Белоруссии начались процедуры с развертыванием союзной с РФ группировки войск. В основном она состоит из армии Белоруссии, которая дополнена частями Вооруженных сил РФ.