Минэнерго Украины: экономить электричество предстоит еще долго

«Мы должны понимать, что ситуация с экономией [электроэнергии] с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся. Его изготовление требует времени — от нескольких месяцев до года» — сказал Харченко. Его слова передает украинское агентство УНН.