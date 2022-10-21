Появились подробности взрывов в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о взрыве на одном из предприятий города. Как сообщает ТАСС, удар пришелся по административно-производственному зданию, есть разрушения.
Какое именно предприятие пострадало в результате ударов, Терехов не уточнил. Информация о пострадавших и степени повреждений уточняется, на месте работают экстренные службы.
Напомним, что 21 октября Терехов сообщил о серии взрывов и призвал граждан соблюдать предельную осторожность. Информацию подтвердил и губернатор Харьковской области Олег Синегубов. Украинские СМИ публиковали видеозаписи последствий ударов — на них видны поднимающиеся над городом клубы черного дыма.
Массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. 21 октября воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины — предупреждение действовало в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, а также в Киеве.