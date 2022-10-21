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35 минут назад

Премьер Бельгии: в ЕС не исключают создания картеля для закупок газа

Лера Букина

Вопрос создания европейского картеля для закупок газа будет и дальше рассматриваться участниками саммита Евросоюза. В самом начале может быть установлен уровень в 15% от всего импорта, заявил в пятницу по итогам первого дня работы премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Премьер Бельгии: в ЕС не исключают создания картеля для закупок газа
Фото: unsplash.comunsplash.com

Он отметил стремление стран продолжать совместную работу в этом направлении. При этом премьер указал на то, что именно частные компании занимаются закупками газа, а не Евросоюз.

«Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля», - отметил премьер.

При этом он назвал «скромными» результаты саммита ЕС. Кроо подчеркнул, что сторонам удалось обсудить предложенные меры. Кроме того, по его словам, представителями стран была проведена «честная дискуссия» о том, к каким мерам действительно стоит прибегать. Вопросом разработки мер поручено заниматься министрам энергетики, указал премьер.

Газета Financial Times сообщала о разработке Евросоюзом чрезвычайного механизма по ограничению стоимости всего импортируемого газа на фоне энергетического кризиса.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз (ЕС) решил «воздержаться» от установления потолка цен на газ в связи с противоречивыми взглядами и обеспокоенностью стран по поводу ситуации с поставками топлива.

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