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10 минут назад

Индонезии заявила о готовности организовать встречу Путина с Байденом

Алиса Селезнёва

Индонезия готова организовать личную встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, если президент России будет лично участвовать в саммите G20. Об этом заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Индонезии заявила о готовности организовать встречу Путина и Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на Бали. Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент России Владимир Путин дал свое согласие на участие в саммите. Однако сам российский лидер отметил, что вопрос о его поездке на встречу «Большой двадцатки» пока не решен. Он также заявил, что не видит необходимости в переговорах с главой США Джо Байденом.

По словам Хосе Антонио Морато Тавареса, Индонезия была бы рада организовать встречу глав России и США.

«Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок», — пояснил он.

Посол также отметил, что просто общение лидеров двух стран может способствовать прогрессу в переговорах. При этом, по его словам, приглашение Владимиру Путину передано, но решение об участии в саммите остается за Москвой.

«Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна», — заметил дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее допустил возможность встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена на саммите стран «Большой двадцатки». По словам министра, Россия от встреч не отказывается и, «если поступит предложение, то тогда мы и будем его рассматривать».

В мире,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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