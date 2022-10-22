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21 минуту назад

Первая женщина-премьер в Италии Джорджа Мелони приведена к присяге

Газета.Ruиещё 1

Председателя партии «Братья Италии» Джорджу Мелони привели к присяге в качестве нового премьер-министра Италии в субботу, 22 октября. Трансляцию ведет телеканал Rai News.

Первая женщина-премьер в Италии приведена к присяге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вместе с новым премьером к присяге также были приведены 24 министра, из которых шесть женщин, — представители партий «Братья Италии», «Лиги» и «Вперед, Италия».

21 октября Мелони получила мандат на формирование правительства Италии.

«Братья Италии» — итальянская правая политическая партия, созданная в 2012 году. До 3 декабря 2017 года именовалась «Братья Италии — Национальный альянс». Партия основана 21 декабря 2012 года сторонниками Иньяцио Ла Русса, Джорджи Мелони и Гвидо Крозетто, вышедших из «Народа свободы». По инициативе Ла Русса, Мелони и Джованни Алеманно в декабре 2013 — январе 2014 года произошло слияние «Братьев Италии» и «Национального альянса».

В первой статье первой главы Устава дается определение организации как движения, которое имеет своей целью, на основе принципов народного суверенитета, свободы, демократии, справедливости, социальной солидарности и налогового равенства, вдохновляясь ценностями национальной традиции, участие в строительстве Европы народов.

В партию также вступили некоторые бывшие социалисты, либералы и христианские демократы.

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