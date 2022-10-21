В США захотели снизить зависимость Центральной Азии от России

Властям США предложили найти новые способы снизить зависимость Центральной Азии и, в частности, Казахстана от России. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на доклад американской правительственно службы.

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Для снижения зависимости от РФ американские аналитики призывают укреплять отношения США с Казахстаном. Авторы доклада предупредили, что с помощью Казахстана Россия потенциально способна обойти американские санкции.

В то же время аналитики отметили, что выгоду от отдаления Центральной Азии от России потенциально извлечет Китай.

В начале октября стало известно, что США планируют потратить около 34 миллионов долларов на мероприятия в сфере торговли в Центральной Азии. В Агентстве США по международному развитию (USAID) заявили, что это должно снизить зависимость региона от российских рынков.