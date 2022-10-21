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35 минут назад

Власти заявили о серии взрывов в Харькове

Алиса Селезнёва

Серия взрывов произошла в Харькове сегодня утром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

Власти заявили о серии взрывов в Харькове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», - написал он.

Взрывы в городе подтвердил и губернатор Олег Синегубов, который призвал находиться в укрытиях, пишет «Страна.ua».

Украинское издание опубликовало видеозапись последствий ударов, на которой видны поднимающиеся над городом клубы черного дыма.

При этом информации о том, что именно горит, пока нет.

Сегодня утром воздушная тревога была объявлена в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, а также в столице Украины.

Массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, к которому, по данным российских правоохранительных органов, причастны украинские спецслужбы. В Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты поражаются. 18 октября в офисе президента Украины сообщили о критической ситуации с электроэнергией в стране. С 20 октября по всей Украине начали вводить ограничения на подачу электричества.

В мире,СВО,Олег Синегубов,МВД России,Минобороны России,
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