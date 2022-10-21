Власти заявили о серии взрывов в Харькове

Серия взрывов произошла в Харькове сегодня утром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», - написал он.

Взрывы в городе подтвердил и губернатор Олег Синегубов, который призвал находиться в укрытиях, пишет «Страна.ua».

Украинское издание опубликовало видеозапись последствий ударов, на которой видны поднимающиеся над городом клубы черного дыма.

При этом информации о том, что именно горит, пока нет.

Сегодня утром воздушная тревога была объявлена в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, а также в столице Украины.