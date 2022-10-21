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17 минут назад

Воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины

Никита Бородкин

Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов на юге и востоке Украины утром в пятницу, 21 октября. Как пишет РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

Воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предупреждение действует в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, а также в Киеве.

Напомним, что массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских правоохранительных органов, стоят украинские спецслужбы. В Минобороны РФ подчеркивали, что целью ударов являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны — поставленные задачи успешно выполняются.

18 октября в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с электричеством по всей стране. Украинцев призвали готовится к отключениям света, воды и отопления.

В мире,МВД России,Минобороны России,
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