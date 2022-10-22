Французы высмеяли итоги саммита ЕС в Брюсселе

Читатели французской газеты Le Figaro поиронизировали над итогами саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Свое мнение читатели оставили в Twitter, комментируя соответствующую статью издания.

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«Итак, они провели встречу перед встречей, на которой будут определены следующие встречи, чтобы обсудить тему, которая больше не будет предметом до конца последней встречи... я прав?», — высмеял итоги встречи комментатор с ником @willimss. «Эээ... я так и не смог понять, какое соглашение было подписано ! Это я тупой или все это просто дым?», — поинтересовался юзер @VERON17.

«Стало быть, они согласились, что нужно что-то делать. Но они не знают, что. Им за это платят?», — согласен с предыдущими пользователь @RGuffens. «У него нет лица победителя», — прокомментировал фотографию председателя Европейского совета Шарля Мишеля юзер @JacquesSoule. «Все равно что вилами по воде», — подытожил комментатор @Complotiste59.

Как следует из статьи Le Figaro, участникам саммита потребовалось чуть более десяти часов, чтобы прийти к соглашению о чрезвычайных мерах, направленных на преодоление энергетического кризиса. В частности, против введения потолка цен выступала Германия.