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27 минут назад

Детские больницы США переполнились из-за вспышки вируса дыхательных путей

Lenta.ru

Детские больницы США переполнились из-за вспышки вируса дыхательных путей — респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Об этом заявило издание The Hill.

Детские больницы США переполнились из-за вспышки вируса дыхательных путей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что медицинское учреждение штата Коннектикут в Хартфорде работает на пределе возможностей из-за большого количества пациентов, врачи ведут переговоры с Национальной гвардией и федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) о том, чтобы разместить уличный шатер для приема больных.

Доктор Хуан Саласар, главный врач детского медицинского центра Коннектикута, сообщил, что в отделениях не хватает коек реанимации, поскольку они обычно бывают не нужны, в отличие от взрослых палат.

Он добавил, что число случаев инфекции дыхательных путей начало увеличиваться с начала сентября в геометрической прогрессии, чего не происходило ранее.

В детскую больницу Нью-Хейвена в отделение неотложной помощи за неделю поступило вдвое больше больных, количество увеличилось с 57 до 106. Каждый день в медицинское учреждение поступает до 30 детей с респираторно-синцитиальным вирусом. При этом в отделение для больных коронавирусом поступает не более трех несовершеннолетних.

В августе власти штата Техас зарегистрировали первый в США случай смерти пациента от оспы обезьян. Скончавшимся оказался пожилой житель столичного округа Харрис. Уточняется, что у мужчины был ослаблен иммунитет.

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