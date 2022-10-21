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23 минуты назад

Парижский ресторатор, выгнавший украинок, не считает Путина опасным человеком

Ura.Ru

Владелец парижского ресторана Le Cosy Montparnasse Алекс Баша, ранее выгнавший из своего ресторана двух украинок из-за скандального поведения, заявил, что не видит опасности, исходящей от президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что настоящую опасность для мира представляют США.

Выгнавший украинок парижский ресторатор рассказал об отношении к Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Баша подчеркнул, что не считает президента РФ Владимира Путина опасным человеком. Он вообще не видит опасности, которая бы исходила от Путина, от россиян или украинцев», — пишет Пятый канал.

По мнению ресторатора, конфликт Украины и России возник в результате манипуляций США, которые «мечтают взять в свои руки весь мир».

«Если мы сравним, то за 20 лет президентства Путина США убили куда больше людей, чем умирает сейчас. Сегодня американцы стали опасностью для всего мира», — объяснил владелец ресторана свое мнение.

Баша также добавил, что инцидент в его ресторане не означает его плохое отношение к какой-либо нации.

«Если я выгоняю украинку, это не значит, что я плохо отношусь к украинской нации, это касается и русских, и всех других. Если человек плохо воспитан, то это не имеет ничего общего с его народом», — заключил Баша.

Ранее в социальных сетях начало распространяться видео, на котором владелец ресторана Le Cosy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. Представитель этого ресторана объяснил такой поступок нежеланием украинок сделать заказ, сообщает телеканал 360. А в адрес владельца ресторана после конфликта начали поступать угрозы.

В мире,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",
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