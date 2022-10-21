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21 минуту назад

Премьер Японии едет в Австралию для обсуждения поставок газа

Газета.Ru

Австралия является крупнейшим поставщиком энергоносителей для Японии, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает ТАСС.

Премьер Японии едет в Австралию для решения проблем с газом
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»Виталий Белоусов/РИА «Новости»

По его словам, в рамках своего предстоящее визита в Канберру он собирается поговорить со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе о стабильных поставках газа и угля.

"Австралия является крупнейшим поставщиком энергоносителей для Японии, включая СПГ и уголь. Я хотел бы откровенно обсудить важность стабильных поставок ресурсов и энергии, как сейчас, так и в будущем", - отметил Кисида.

Как указал премьер Японии, Токио и Канберра разделяют общие ценности и стратегические интересы.

Он также подчеркнул, что Австралия - важная страна для Японии с точки зрения энергии и ресурсов. Ранее СМИ сообщили, что правительство Японии может ввести зимой особый режим экономии энергии из-за угрозы нехватки топлива и ситуации с работой электростанций. Как отмечалось, один из вариантов экономии предусматривает лимиты использования энергии для частных компаний в каждом конкретном регионе.

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