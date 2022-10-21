Премьер Японии едет в Австралию для решения проблем с газом

По его словам, в рамках своего предстоящее визита в Канберру он собирается поговорить со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе о стабильных поставках газа и угля.

"Австралия является крупнейшим поставщиком энергоносителей для Японии, включая СПГ и уголь. Я хотел бы откровенно обсудить важность стабильных поставок ресурсов и энергии, как сейчас, так и в будущем", - отметил Кисида.

Он также подчеркнул, что Австралия - важная страна для Японии с точки зрения энергии и ресурсов. Ранее СМИ сообщили, что правительство Японии может ввести зимой особый режим экономии энергии из-за угрозы нехватки топлива и ситуации с работой электростанций. Как отмечалось, один из вариантов экономии предусматривает лимиты использования энергии для частных компаний в каждом конкретном регионе.