Еврокомиссия заподозрила экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в нарушении антироссийских санкций. Все из-за подарка президента РФ Владимира Путина на день рождения — пары десятков бутылок водки. Спиртные напитки из России к ввозу в Евросоюз запрещены.

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress www.imago-images.de globallookpress IMAGO/R4924_italyphotopress www.imago-images.de globallookpress

Один из лидеров правящей коалиции в итальянском сенате Сильвио Берлускони едва вернулся в парламент, как впал в немилость Евросоюза. Он не раз критиковал коллективный Запад за отсутствие авторитета. Что в вопросах геополитики, что в выводе Европы из энергокризиса. Гордился Берлускони и многолетней дружбой с Путиным. Но вывел европейских чиновников из себя только сейчас.

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Политик похвастал, что получил в подарок от Путина на 86-летие — еще в конце сентября — ящик российской водки. В Еврокомиссии уже пригрозили: итальянского политика обвинят в нарушении антироссийских санкций. Цитата пресс-секретаря ЕК разошлась в зарубежных СМИ.

«Ввоз спиртных напитков из России фактически запрещен. Пятый пакет санкций ЕС против России, вступивший в силу в апреле, включает запрет на импорт водки», — сказал представитель Еврокомиссии.

Исключений для подарков у Евросоюза нет. Любопытно, что угрозы в адрес Берлускони от ЕК посыпались только когда журналисты обнародовали его заявление — в происходящем на Украине виноват киевский режим. Правда, для публикации в СМИ оно, как и рассказ про восстановление дружбы с Путиным, не предназначалось. Откровенное выступление Берлускони перед однопартийцами кто-то записал на аудио, а затем отдал репортерам.

«Российские министры уже несколько раз говорили, что мы воюем против них. Почему? Потому что предоставляем оружие и деньги Украине. Я лично не могу выражать свое мнение, потому что если об этом расскажут прессе, случится катастрофа, но я очень, очень, очень обеспокоен», — говорил Берлускони.

После начала спецоперации на Украине итальянский политик горячо поддерживал поставки Римом оружия на Украину. Но сейчас бывший премьер Италии осознал, кто виновен в конфликте. Киев, по его словам, наплевал на Минские соглашения.

«Украина бросает этот договор к черту год спустя и начинает нападать на границы двух республик. Две республики несут потери среди военнослужащих, как сообщается, численностью в пять-семь тысяч убитых. Приходит Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины. — Прим.ред.) и утраивает атаки на республики. В отчаянии две республики отправляют делегацию в Москву и, наконец, им удается поговорить с Путиным», — сказал бывший итальянский премьер.

Теперь Берлускони обеспокоен продолжающимися поставками вооружений из Италии и уверен, что если НАТО примет Украину в свой состав, случится мировая война.

«Если бы Зеленский сказал: "Я больше не нападаю", все было бы кончено. Поэтому, если не будет сильного вмешательства, эта война не закончится», — отметил он.

Берлускони горячо поддержали в Китае. Читатели портала «Гуаньча» уверены: Берлускони озвучил то, о чем другие представители стран ЕС боятся говорить.

«Это США подтолкнули Украину к конфронтации, а Россия отвечает на действия США. Украина является доверенным лицом США против России. Любая другая власть была бы настроена так же решительно», — пишут они.

Но смелость Берлускони точно не добавила ему очков среди итальянских политиков. Его соратник и бывший председатель Европарламента Антонио Таяни может лишиться возможности возглавить МИД Италии. Журналистам он заявил, что запись с Берлускони сделана еще в 2008-м. Но ему никто не поверил.

«В доступной аудио говорится не только о дне рождения, о подарках... Но и о Минских соглашениях. Две тысячи восьмой год не подходит. А кандидатура Таяни под угрозой, он рассматривался на пост министра иностранных дел от Берлускони. Политические оппоненты говорят, что представитель Берлускони не может быть министром, боятся, что будет отклонение от Евроатлантического курса», — пояснила кандидат политических наук, доцент МГИМО Елена Маслова.