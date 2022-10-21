Глава офиса президента Украины cчел идиотами призывающих к миру в стране

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак грубо высказался о политиках и бизнесменах из западных стран, которые призывают к мирным переговорам с Россией на условиях, отличных от тех, которые предлагает Киев. По его мнению, такие люди — «полезные идиоты».

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— Полезные идиоты на Западе все громче призывают к миру, — заявил украинский политик.

Он при этом заметил, что некоторые чиновники и политики услышали этих людей и теперь призывают к переговорам с Кремлем во имя мира и человечества, «но не во имя Украины и справедливости», пишет РИА Новости.

В своей колонке для Washington Post Ермак умудрился обвинить Москву в «ядерном шантаже», не приведя ни одного аргумента. По словам советника Зеленского, планету наводнили убеждения в том, что Киев обязан отказаться от планов вернуть территории во избежание мировой войны.