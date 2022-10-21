В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
44 минуты назад

Глава офиса президента Украины назвал идиотами призывающих к миру в стране

Вечерняя Москва

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак грубо высказался о политиках и бизнесменах из западных стран, которые призывают к мирным переговорам с Россией на условиях, отличных от тех, которые предлагает Киев. По его мнению, такие люди — «полезные идиоты».

Глава офиса президента Украины cчел идиотами призывающих к миру в стране
Фото: shutterstockshutterstock

— Полезные идиоты на Западе все громче призывают к миру, — заявил украинский политик.

Он при этом заметил, что некоторые чиновники и политики услышали этих людей и теперь призывают к переговорам с Кремлем во имя мира и человечества, «но не во имя Украины и справедливости», пишет РИА Новости.

В своей колонке для Washington Post Ермак умудрился обвинить Москву в «ядерном шантаже», не приведя ни одного аргумента. По словам советника Зеленского, планету наводнили убеждения в том, что Киев обязан отказаться от планов вернуть территории во избежание мировой войны.

Накануне постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что американский истеблишмент убеждает Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с российской стороной, в этом заключается трагедия.

В мире,Андрей Ермак,Геннадий Гатилов,ООН,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители