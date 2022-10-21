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25 минут назад

GT: в Китае объяснили причины провала Лиз Трасс на посту премьера Британии

Ura.Ru

Отставка Лиз Трасс в очередной раз доказывает, что старая западная демократия не способна решить проблемы. Такое мнение выразил журналист китайской газеты Global Times Почен Цинцини Сюй Елу.

«Драматический поворот»: В КНР объяснили причины провала Трасс
Фото: Reuters/Henry NichollsReuters/Henry Nicholls

«Этот драматический поворот в ее политической жизни можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не может вести мир, поскольку многолетняя практика западной демократии не может решить возникающие новые проблемы», — передает журналист СМИ мнение экспертов.

Директор Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отметил, что отставка Трасс говорит о том, насколько серьезны институциональные проблемы Великобритании. По сообщениям Bloomberg, уход Лиз Трасс нанес серьезный ущерб правящей Консервативной партии. Также журналисты отметили, что у Трасс напрочь отсутствует политическое чутье и понимание экономической реальности.

Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. В день ее избрания граждане в соцсетях встретили ее смешными мемами. Кто-то сравнил ее и экс-премьера Бориса Джонсона с клоунами. Лиз Трасс объявила об отставке всего после 44 дней пребывания в должности. Британцы высказали мнение о том, что Трасс является обузой для британского правительства. Также ее сравнили с «дохлой уткой».

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В мире,Лиз Трасс,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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