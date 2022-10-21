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26 минут назад

Блинкен обсудил с генсеком ООН урегулирование кризиса на Украине

Газета.Ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает ТАСС. По информации агентства, в ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, в том числе украинский кризис и ситуацию на Гаити. "[Блинкен и Гутерриш] подчеркнули важность защиты принципов ООН, касающихся суверенитета и территориальной целостности [стран] . Они также обсудили необходимость продолжения действий ООН для урегулирования неотложных кризисов в области безопасности и гуманитарной сфере на Украине и в Гаити", - заявили в пресс-службе Госдепа.

Блинкен обсудил с генсеком ООН урегулирование кризиса на Украине
Фото: Brendan Smialowski/Pool via ReutersBrendan Smialowski/Pool via Reuters

Как отметили в ведомстве, в ходе переговоров Блинкен и Гутерриш также поговорили о кризисе в Эфиопии и ситуации в ООН. В Госдепе добавили, что американский госсекретарь указал на приверженность Вашингтона у модернизации системы организации. "Блинкен подтвердил приверженность США укреплению и модернизации системы ООН для обеспечения того, чтобы организация была готова к решению наиболее насущных коллективных проблем мира, в том числе в сферах здравоохранения, климата, продовольственной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Блинкен заявил, что США якобы должны противостоять России на Украине, иначе откроется ящик Пандоры, в результате чего могут возникнуть новые конфликты в других частях мира.

В мире,Энтони Блинкен,ООН,Госдеп США,
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