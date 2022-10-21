La Repubblica: решение по ограничению цен на газ из России будет отложено

Решение по ограничению цен на газ из России будет отложено до ноября, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники в европейских правительствах. Принятию ограничений на российский газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. Публично риски в связи с установлением потолка цен на российский газ озвучил канцлер Германии Олаф Шольц - он заявил, что в таком случае под риском окажутся поставки.

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В противовес Австрии, Венгрии, Германии и Нидерландам выступают премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон. Драги, по данным газеты, утверждает, что введение потолка цен на российский газ нанесет удар по доходам России и станет его победой на европейской арене.