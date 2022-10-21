В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
27 минут назад

La Repubblica: решение по ограничению цен на газ из России будет отложено до ноября

Газета.Ru

Решение по ограничению цен на газ из России будет отложено до ноября, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники в европейских правительствах. Принятию ограничений на российский газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. Публично риски в связи с установлением потолка цен на российский газ озвучил канцлер Германии Олаф Шольц - он заявил, что в таком случае под риском окажутся поставки.

La Repubblica: решение по ограничению цен на газ из России будет отложено
Фото: ReutersReuters

В противовес Австрии, Венгрии, Германии и Нидерландам выступают премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон. Драги, по данным газеты, утверждает, что введение потолка цен на российский газ нанесет удар по доходам России и станет его победой на европейской арене.

Очередной саммит ЕС по вопросам поставок газа пройдет в ноябре - именно тогда страны вернутся к вопросу потолка цен. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter назвал Еврокомиссию "посетителем бара, который сам хочет установить цену на пиво", комментируя намерение ЕК ввести ценовой потолок на газ из России.

В мире,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Виктор Орбан,Марио Драги,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители