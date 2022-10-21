Вучич заявил о готовности уйти в отставку ради непризнания Косова

Президент Сербии Александар Вучич в четверг заявил, что готов оставить свой пост ради того, чтобы не признавать независимость Косова.
"Я не говорю, что это произойдет (уход с поста), я надеюсь что этого не случится. Я говорю, что такая возможность в тактике, которой придерживается Сербия, должна иметь место. Это даст Сербии от шести до девяти месяцев. Я бы не смог баллотироваться, но я [бы] выиграл время для своей страны, чтобы спасти нашу страну", - сказал Вучич в интервью телеканалу Prva, отвечая на вопрос о готовности оставить свой пост, если требуемое Западом решение по Косову будет унизительным или таким, что лично глава государства не сможет его принять.
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович отмечал ранее, что коллективный Запад открыл ящик Пандоры, когда признал независимость Косова. Он подчеркивал, что резолюция 1244 Совбеза всемирной организации подтверждает территориальную целостность Сербии, "но это не помешало некоторым государствам признать так называемое Косово, нарушить принципы ООН, а также резолюцию [1244], которую они приняли, адаптировав международное право к своим интересам и целям".
Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.