Вучич заявил о готовности уйти в отставку ради непризнания Косова

"Я не говорю, что это произойдет (уход с поста), я надеюсь что этого не случится. Я говорю, что такая возможность в тактике, которой придерживается Сербия, должна иметь место. Это даст Сербии от шести до девяти месяцев. Я бы не смог баллотироваться, но я [бы] выиграл время для своей страны, чтобы спасти нашу страну", - сказал Вучич в интервью телеканалу Prva, отвечая на вопрос о готовности оставить свой пост, если требуемое Западом решение по Косову будет унизительным или таким, что лично глава государства не сможет его принять.