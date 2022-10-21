Экс-разведчица назвала Байдену причины остановить кризис на Украине

Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что президенту страны Джо Байдену следует создать план деэскалации кризиса на Украине . Об этом она написала в колонке для Fox News.

Коффлер назвала пять причин, почему сейчас следует остановить эскалацию на Украине. По ее мнению, необходимо это сделать для снижения напряженности в российско-американских отношениях.