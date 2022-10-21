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42 минуты назад

Экс-разведчица назвала Байдену причины остановить кризис на Украине

Lenta.ru

Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что президенту страны Джо Байдену следует создать план деэскалации кризиса на Украине. Об этом она написала в колонке для Fox News.

Экс-разведчица назвала Байдену причины остановить кризис на Украине
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

Коффлер назвала пять причин, почему сейчас следует остановить эскалацию на Украине. По ее мнению, необходимо это сделать для снижения напряженности в российско-американских отношениях.

«Сейчас мы находимся в спирали эскалации в отношениях с Россией, рискуя втянуть нашу страну в конфликт между Россией и НАТОНАТО», — подчеркнула экс-разведчица.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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