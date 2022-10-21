В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

Постпред РФ в Женеве: США пытаются не допустить переговоров между Россией и Украиной

Ura.Ruиещё 4

Америка пытается убедить Украину в ее военной силе, чтобы не допустить проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. На эту «трагедию» указал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Постпред РФ в Женеве: США пытаются не допустить переговоров между РФ и Украиной
Фото: LoriLori

«США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше», — написал дипломат в соцсети. Он добавил, что так будет до тех пор, пока власти США сами не прикажут Украине сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее Bloomberg написал о том, что США пытаются настроить Турцию против России. В статье было отмечено, что это касается финансовой стороны вопроса.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В мире,Геннадий Гатилов,ООН,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители