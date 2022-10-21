Постпред РФ в Женеве: США пытаются не допустить переговоров между РФ и Украиной

Америка пытается убедить Украину в ее военной силе, чтобы не допустить проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. На эту «трагедию» указал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше», — написал дипломат в соцсети. Он добавил, что так будет до тех пор, пока власти США сами не прикажут Украине сесть за стол переговоров с Россией.
Ранее Bloomberg написал о том, что США пытаются настроить Турцию против России. В статье было отмечено, что это касается финансовой стороны вопроса.
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