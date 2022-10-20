Французскую журналистку отключили от эфира после слов о Херсоне

Французский телеканал BFM TV отключил журналистку Анн-Лор Банс от прямого эфира после ее слов об обстрелах Херсона со стороны Вооруженных сил Украины. Кадры опубликовали в Twitter телезрители.

В официальном аккаунте телеканала не стали публиковать этот отрывок, а на сайте оказалась смонтированная версия выпуска.

«Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы», — заявила журналистка, после чего включение прервалось.

Телеведущие сообщили, что «потеряли связь с Анн-Лор Банс, которая вела прямой репортаж с Украины», после чего перешли к обсуждению другой новости.