Байден растерялся после выступления и не сразу нашел выход со сцены

Президент США Джо Байден растерялся после своей речи в Питтсбурге и не смог сразу уйти со сцены. Выступление президента транслировал телеканал Fox News.
Байден выступил в Питтсбурге с речью об американской инфраструктуре. Президент обратился к избирателям с того самого места, где несколько месяцев назад произошло обрушение моста, во время которого пострадало десять человек.
В конце своей речи Байден отошел от трибуны и несколько мгновений не мог найти лестницу, ведущую со сцены.
Ранее Джо Байден прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Он заверил, что США продолжит тесно сотрудничать с Лондоном уже при новом главе правительства.