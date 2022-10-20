Байден растерялся после выступления и не сразу нашел выход со сцены

Президент США Джо Байден растерялся после своей речи в Питтсбурге и не смог сразу уйти со сцены. Выступление президента транслировал телеканал Fox News.

Байден выступил в Питтсбурге с речью об американской инфраструктуре. Президент обратился к избирателям с того самого места, где несколько месяцев назад произошло обрушение моста, во время которого пострадало десять человек.

В конце своей речи Байден отошел от трибуны и несколько мгновений не мог найти лестницу, ведущую со сцены.