Вашингтон обвинил Иран в участии в СВО на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби обвинил Иран в непосредственном участии в спецоперации России на Украине. Его слова приводит Telegram-канал RT.
«Тегеран сейчас ведет непосредственные боевые действия на местах», — заявил на брифинге Кирби.
Также, по его словам, Иран наносит «ущерб гражданскому населению и инфраструктуре на Украине», поставляя России свое оружие. При этом никаких доказательств этому Кирби не привел.
Ранее Киев заявил, что РФ использует иранские беспилотники. Также Украина призывала представителей ООН посетить страну, чтобы убедиться в этом. При этом Москва и Тегеран неоднократно опровергали сообщения о поставках беспилотников.