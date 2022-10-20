Вашингтон обвинил Иран в участии в СВО на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби обвинил Иран в непосредственном участии в спецоперации России на Украине. Его слова приводит Telegram-канал RT.

«Тегеран сейчас ведет непосредственные боевые действия на местах», — заявил на брифинге Кирби.

Также, по его словам, Иран наносит «ущерб гражданскому населению и инфраструктуре на Украине», поставляя России свое оружие. При этом никаких доказательств этому Кирби не привел.